Fındıkta külleme mücadelesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fındıkta külleme mücadelesi başladı - Son Dakika Ekonomi

Fındıkta külleme mücadelesi başladı

6 saat önce

Tüm dünya korona virüs salgınına karşı mücadele ederken, üretim ve ihracatını en çok Türkiye'nin yaptığı fındıkta küllenme hastalığı mücadelesi başladı.

Fındıkta külleme mücadelesi başladı, System.String[]

Tüm dünya korona virüs salgınına karşı mücadele ederken, üretim ve ihracatını en çok Türkiye'nin yaptığı fındıkta küllenme hastalığı mücadelesi başladı.


Ordu'da korona virüs salgınına karşı mücadele sürerken bir yandan da tarımsal faaliyetlere devam ediliyor. Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu fındık bitkisinin en önemli hastalıklarından olan külleme hastalığına karşı ilaçlama mücadelesi başladı. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, hastalık ile mücadelede öncelikli olarak kültürel mücadele yapılması, bu kapsamda fındık bahçelerinde dip sürgünü temizliği ve budama işlemelerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti.


Mayıs ayının ilk haftasında başlayan küllenme hastalığına karşı kükürt kullanılarak kimyasal mücadele yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Kükürt kullanılması durumunda kozalak akarına karşıda mücadele edilmiş olacaktır.Önceki yıllarda hastalık görülmeyen bahçelerde ise hastalık belirtilerine göre kimyasal ilaçlama yapılmalıdır" dedi.


Hastalık belirtileri


Hastalık belirtileri ve ilaçlı mücadele hakkında bilgi veren İl Müdürü Yılmaz, külleme hastalığı belirtilerinin ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde başladığını, hastalığın rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayıldığına dikkat çekti.


Yılmaz, "Külleme hastalığında, yapraklardaki belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda üst kısımlarda renk açılımları, sarımsı beneklenme şeklinde lekeler oluşur. Daha sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta; ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir" diye konuştu.


"Yağmur yağarsa tekrarlayın"


Kükürt uygulamasının ardından yağmur yağması durumunda ilaçlanmanın tekrarlanması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Mücadele 10-15 gün ara ile en az 3 tekerrür olacak şekilde tekrarlanmalıdır. 2. ve sonraki ilaçlamalarda Bakanlığımız tarafından külleme hastalığı için ruhsatlandırılan ilaçlardan herhangi birisi kullanılabilir. Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Çisentili ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.


Arılara dikkat


Ordu'da fındıktan sonra diğer önemli bir geçim kaynağının arıcılık olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ilaçlama faaliyetlerinden arıların zarar görmemesi için su içtiği kaynaklara Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması, ilaçlamaların akşam üzeri arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılması ayrıca zirai mücadele zamanı gelmeden bir hafta önceden arıcıların arılarını mümkün mertebe 6 km. uzağa yerleştirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. - ORDU

Türkiye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:27 Kaynak: İHA


Son Dakika

Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum         
17:45
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır         
17:36
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor         
17:23
Zehirli olan Zehirli olan "sarı akrep" Aydın Nazilli'de görüldü         
17:21
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi         
17:13
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti         
17:05
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı         
16:51
Genç milyarder Kylie Jenner'ın hilesi ortaya çıktı! Meğer her fotoğrafta Photoshop kullanıyormuş Genç milyarder Kylie Jenner'ın hilesi ortaya çıktı! Meğer her fotoğrafta Photoshop kullanıyormuş         
16:47
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı         
16:44
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik         
16:42
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı         
16:36
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu         
16:32
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor         
16:29
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor         
16:13
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz         
15:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor         
15:26
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı         
15:11
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım         
14:58
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor         
14:46
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı         
14:46
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum         
14:19
Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı         
14:16
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor         
14:05
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı         
14:01
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı         
13:54
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım         
13:40
İstanbul'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi İstanbul'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi         
13:24
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:11
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı         
13:10
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 18:16:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındıkta külleme mücadelesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]