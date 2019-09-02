- Fındıkta nem oranına dikkat

Nemli şekilde satılan fındık, depolandığı zaman çürümeye yol açabiliyor

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan:

"Nem oranına dikkat edilmesi gerekiyor, bu sezon randıman yüksek"

"Fındığı en iyi fiyata satabilmek için kriterlere uymak gerekiyor"

ORDU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, gerek TMO'ya gerekse manavlara satılacak olan fındıkta nem oranına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, nemli şekilde depolanan fındığın depodaki bütün fındıkları çürütebileceğini belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ordu'da fındık alımına başlamasının ardından yaklaşık 13 gün geçti. İlk olarak Ünye ilçesinde alımlarını başlatan TMO, Altınordu ilçesinde de 26 Ağustos tarihinde alımlara başladı. Üreticiler, fındıkların hasadını tamamlayıp kurutma işlemini bitirdikten sonra TMO ve manavların yolunu tuttu. Ancak bazı üreticilerin fındıkları nem oranının yüksek olmasından ve fındıkta çıkan çürüklerden dolayı TMO tarafından geri çevriliyor. Üreticiler, yağışlı geçen haftanın ardından fındıklarını iyi kurutamadıkları ve çürüklerini seçemedikleri için serbest piyasada yaklaşık 1 buçuk lira daha düşük fiyata satabiliyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO'nun Altınordu ilçesindeki deposunu ziyaret esnasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada hem yetkililer hem de üreticiler ile istişarelerde bulunduklarını ifade etti. TMO'ya şuanda önemli ölçüde fındık akışı olduğuna değinen Soydan, ilerleyen günlerde talebin daha fazla artacağına dikkat çekti.

"Nem oranına dikkat edilmesi gerekiyor, bu sezon randıman yüksek"

Üreticilerin özellikle nem oranına çok dikkat etmeleri gerektiğini vurgu yapan Soydan, "Üreticilerimize ciddi görevler düşüyor. Özellikle nem oranına üreticilerimizin dikkat etmesi lazım. Yağışlı bir süreçten geçtik, fındıklarını en iyi şekilde kurutmaları lazım. Çürük oranları varsa bunları en iyi şekilde seçmesi lazım. Onun haricindeki kriterlere de uyulduğu zaman şuanda randıman da iyi geliyor. Üreticilerimiz için her randıman için fiyat artışı demektir. TMO'da bazı üreticilerimizin fındığının döndüğünün de bilgilerini aldık. Bu özellikle nem oranının yüksek çıkmasından kaynaklanıyor. Nem oranına çok dikkat edilmesi lazım. TMO ve manavlar için nem oranı çok önemli. Nem oranı yüksek olan fındık depoya konulduğu takdirde, diğer iyi olan fındıkların da çürümesine neden olacaktır. Bu nedenle nem oranını düşürmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Fındığı en iyi fiyata satabilmek için kriterlere uymak gerekiyor"

Ziraat odaları olarak alanlarda olduklarını ve TMO alım noktalarında üreticileri ve yetkilileri ziyaret ederek, değerlendirmede bulunduklarını ifade eden Soydan, "Fındık sezonu yılda bir defa oluyor. Bir yıl boyunca hasat dönemi bekleniyor ve mücadele ediliyor. Bu kadar zaman bekledikten sonra fındığımızı en iyi şekilde değerlendirmek ve en iyi fiyata satabilmek için temizlemeyi, TMO kriterlerine göre hazır etmek lazım. Bunu yapmayan bazı üreticilerimiz işin biraz daha kolayına kaçarak, TMO yerine manavlara vermeye çalışıyor. Bu da serbest piyasaya hızlı bir şekilde fındık akışı sağlıyor. ihtiyacı olan ve olmayan serbest piyasaya indirdiği zaman fiyatların aşağıya geldiğini görüyoruz. Bugün de fındığın kilogramının serbest piyasada 15 TL seviyesine düştüğünü görüyoruz. TMO ile serbest piyasa arasında yaklaşık 1 buçuk lira fark oluşturuyor, bu ekonomik bir kayıptır" şeklinde konuştu.

Emanete fındık bırakmayın uyarısı

"Serbest piyasaya fındık indirilecekse ihtiyaç kadar indirilmeli ve emanete fındık bırakılmamalı" diyen Soydan, "Şuanda biz zaman zaman görüyoruz. Özellikle üreticilerimizden talep ediyoruz emanete kesinlikle fındık bırakmayalım. Emanet demek, arz ve talep dengesini bozmak demektir. Hem emanete bırakanlara, hem de fındığını emanete bırakmadan evinde bekleten üreticilerimize büyük bir zarar yansıması vardır" ifadelerine yer verdi.