Son Dakika Haberleri: Fındıkta randıman tepkisi
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Fındıkta randıman tepkisi

1 saat önce

Zonguldak Alaplı İlçesinde fındığını devletin verdiği yüksek fiyatla alım yapan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) giden üreticinin fındığını düşük randımanla aldığını iddia eden üreticiler fındığı satmak için tüccarlara yöneliyor.

Fındıkta randıman tepkisi, System.String[]

Zonguldak Alaplı İlçesinde fındığını devletin verdiği yüksek fiyatla alım yapan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) giden üreticinin fındığını düşük randımanla aldığını iddia eden üreticiler fındığı satmak için tüccarlara yöneliyor.


TMO'nun düşük randımanla alım yaptığını iddia eden fındık üreticisi Sabahattin Şen, "TMO'nun randıman belirleme uygulamasında aynı bahçeden toplanan, aynı harmanda kurutulan, aynı çuvalla satışa götürülen fındık TMO'da 48 randıman olarak belirlenirken, tüccarda 51-52 hatta 53 randıman olarak geldiği gördük. Fındıkta randıman demek para demektir. Bugün 1 randıman fındık yaklaşık 33 kuruşa karşılık gelmektedir. TMO, üreticiden aldığı her 1 kg fındığın fiyatını 1-1.5 lira eksik belirlemekte üreticiyi mağdur etmektedir" diyen Şen, TMO'ya 1 ton fındık getiren üretici eksik randıman tespiti nedeniyle 1000-1500 TL zarar etmekte, haksızlığa uğramaktadır. TMO'nun yanlış randıman tespiti nedeniyle üreticinin mağdur edilmesini, birilerinin üreticinin sırtından haksız kazanç sağlamasını kabul edemiyoruz" dedi.


Aynı fındık bahçesinden toplanan, aynı harmanda kurutulan, aynı çuvalla satışa götürülen fındık TMO'da 48 randıman olarak belirlenirken, tüccarda 51-52 hatta 53 randıman olarak hesaplanabildiğini söyleyen Fındık Üreticileri yetkililerin duruma el atmasını istediler. - ZONGULDAK

Toprak Mahsulleri Ofisi, Zonguldak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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