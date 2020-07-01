Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı - Son Dakika

Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı

Trabzon'da 2020 yılı fındık rekoltesinin tespiti için çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Trabzon'da 2020 yılı fındık rekoltesinin tespiti için çalışmalara başlandığı duyuruldu.

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Konuyla ilgili Trabzon Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda fındıkla ilgili kesimlerin temsil edildiği komite tarafından belirlenecek rekolte için bu yıl Trabzon'un tüm ilçelerinde çotanak sayımı yapılacağı belirtildi.


Yaklaşık 65 bin hektar alanda fındık tarımının yapıldığı Trabzon'da sahil, orta ve yüksek kesimlerde örnekleme yöntemiyle rekolte tespiti yapmaya başlayan komisyonun 8 Temmuz'a kadar sahada çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.


Öte yandan söz konusu komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, FİSKOBİRLİK, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TZOB ve TMO Trabzon Şube Müdürlüğünün temsilcilerinin yer aldığı bildirildi. - TRABZON

Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı - Son Dakika Ekonomi

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