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Fındıkta sulama sistemleriyle verim ve kalite artıyor - Son Dakika

Fındıkta sulama sistemleriyle verim ve kalite artıyor

23.06.2021 11:33
Fındıkta sulama sistemleriyle verim ve kalite artıyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden olan ve su ihtiyacı yağmurla karşılanan fındıkta, mümkün olan yerlerde kurulacak sulama sistemleriyle verim ve kalitenin artması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden olan ve su ihtiyacı yağmurla karşılanan fındıkta, mümkün olan yerlerde kurulacak sulama sistemleriyle verim ve kalitenin artması bekleniyor.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali İslam, AA muhabirine, Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındıkta hasat sezonuna yaklaşık 1,5 ay kaldığını söyledi.

Bu süre içerisinde fındıkta meyve gelişiminin hızlandığını belirten İslam, özellikle kabuk içerisinde meyvenin büyüme ve gelişmesinin genelde bu dönemde daha hızlı devam ettiğini anlattı.

İslam, bu nedenle özellikle haziran ve temmuz aylarında sulama ve gübrelemenin daha özenli ve dikkatli şekilde yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"12 aylık yağış rejimini düşündüğümüz zaman bölgemiz haziran ve temmuzda genellikle daha az yağış almaktadır. Fındık bitkisi de bu zamanda daha fazla suya ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple fındığın ihtiyaç duyduğu su miktarının yağışlarla karşılanmayan kısmının sulamayla birlikte bitkiye verilmesi önem arz etmektedir. Fındıkta yüksek verim ve kalite elde etmek istiyorsak sulama ve gübrelemeye özen gösterelim."

Sulama için yağış rejiminin takip edilmesi gerektiğini vurgulayan İslam, fındık üreticilerinin, yağmurun ne zaman ve ne kadar yağdığına, yağıştan bitkinin nasıl faydalandığına bakması gerektiğini söyledi.

Özellikle geleneksel fındık tarımında toprak işlemesinin yapılmadığına dikkati çeken İslam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle de eğimli arazilerde kısa bir süre içerisinde sağanak şeklinde yağan yağışların büyük çoğunluğu akıp derelere gitmektedir. Kısa süreli ve yoğun olarak düşen yağışlardan bitki çok fazla istifade edememektedir. Bu koşullarda bitkinin en fazla istifade ettiği yağış, hafif çise şeklindeki yağış olmaktadır. Bu nedenle mümkün mertebe fındıkta sulama sistemlerinin kurulması ve bu bilincin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır."

"Üreticilerimizin bahçelerinde kurulan sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği sağlandı"

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da fındıkta verimi artıran önemli unsurlardan birinin sulama olduğuna işaret ederek, özellikle haziran ve temmuz aylarında yağışın az olmasıyla birlikte fındıkta bitki sulamaya ciddi manada ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sulamanın bahçelerde verime ciddi manada etkisi olduğunun yaptıkları çalışmalarla ortaya konulduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ordu genelinde şu an örnek bahçeler oluşturmaya yönelik çalışmalarımız var. Bu örnek bahçelerimizde normalde dekarda 100 kilogram olan verim, 250-300 kilogramlara çıkmıştır. Tabii bu örnek bahçelerde budama, gübreleme ve diğer bakım işlemleri teknik talimatlara uygun gerçekleştirilmiş ve verimde önemli artışlar sağlanmıştır. Bakım, budama, gübreleme çalışmalarının yanında sulama sistemi kurduğumuz, verimin dekarda 400 kilogramı bulduğu bahçelerimiz mevcuttur."

Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının da bireysel sulama sistemlerine yönelik verdiği destekler olduğunu belirterek, "Bu kapsamda da ilimizde fındık bahçelerinde sulama sistemlerini kurduğumuz üreticilerimiz vardır. Bu üreticilerimizin bahçelerinde kurulan sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği sağlanmıştır. Bu üreticilerimiz de takibimiz altında olup verimde önemli artışlar sağlanacağı düşünülmektedir." dedi.

"Fındıkta hem dekar başı verim hem kalite hem de dolgunluk oranı muhakkak artıyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da üreticilerin gübreleme, ilaçlama ve hastalıklarla ilgili mücadelelerini bilinçli yaparak fındığına sahip çıktığını belirtti.

Bilinçli tarımla dekar başı fındık veriminin artırılabildiğine dikkati çeken Soydan, özellikle Kovid-19 salgını sürecinin tarıma dönüşü sağladığına değindi.

Soydan, fındık üreticisinin, 2020 hasadından sonra ciddi şekilde fındığına baktığını ifade ederek, üreticilerin kış aylarında kışlık gübrelerden dal budamalarına, baharda yazlık gübrelerden fındık kurdu ile mücadelede ilaçlamaya, külleme hastalığıyla ilgili dip temizliğine kadar çeşitli çalışmalar yaptığını aktardı.

Karadeniz Bölgesi'nde kuraklığın diğer bölgeler gibi ön planda olmadığını ama önlerindeki 1,5-2 aylık süreçte en büyük sıkıntılarının kuraklık olabileceğini anlatan Soydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadeniz'de fındık üreticileri sulamaya dayalı bir tarım yapmıyor. Çünkü sulama bizde gerçekten zor. Su şartları, arazi yapısı, coğrafi yapı sulamaya çok müsait değil. Onun için burada haftalık. belli zamanlarda, periyodik şekilde yağmurların yağması lazım. Bölgemiz coğrafi yapısından dolayı bütün yerlerinde sulama sistemleri yapılamıyor ama sulama sistemiyle verim alan üreticilerimiz var. Mesela dere kenarlarında ya da kuyu usulü olan bölgelerimizde, taban arazisi düz olan yerlerimizde sulama sistemini hayata geçiren üreticilerimiz var. Sulama sisteminin, hayata geçirildiği yerlerde çok faydası olduğunu görüyoruz. Çünkü fındıkta hem dekar başı verim hem kalite hem de dolgunluk oranı muhakkak artıyor."

"İstanbul'dan fındık bahçesiyle ilgilenmek için geldim"

Fındık üreticisi Burhan İşbakan da sezona kısa bir süre kaldığını ve bu süreçte bahçede gübreleme, ilaçlama, dip temizliği yaptıklarını söyledi.

Gelir kaynağı olması nedeniyle fındığın kendileri için büyük önem taşıdığını belirten İşbakan, gerekli bakımları yaptıklarını kaydetti.

Hicap Kılıç da İstanbul'dan Perşembe ilçesine fındık bahçesiyle ilgilenmek için geldiğini ifade ederek, bakıma ihtiyaç olduğu için gübreleme ve temizlik çalışması yaptıklarını aktardı.

Karadeniz, Fındık, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta sulama sistemleriyle verim ve kalite artıyor - Son Dakika Ekonomi


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