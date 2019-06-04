Son Dakika Haberleri: Fındıkta tarım turizmi için Türkiye'ye geliyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Fındıkta tarım turizmi için Türkiye'ye geliyorlar

6 dakika önce

TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, tarım turizmi dönemi başladı.

Fındıkta tarım turizmi için Türkiye'ye geliyorlar, System.String[]
TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, tarım turizmi dönemi başladı. Trabzon'da dört girişimci kız kardeş, dünyanın dört bir yanından gelen turistlere tarlada fındık hasadı yaptırıyor, işlenmesinden ambalajlanmasına kadar olan süreçleri öğretiyor. 
Trabzon'da, ürettikleri fındıklı çikolatayı ihraç eden Seyyare, Sinem, Demet ve Kübra Sungur kardeşler, Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta 'Agro' adı verilen tarım turizmi dönemini başlattı. Fındıkta hasat şenliği düzenleyen kardeşler, ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere tarlalarda fındık hasadı yaptırıyor. Turistler fındık hasadının yanısıra harmanlanması, seçilen fındıkların işlenmesi ve çikolata ile birleştirilip ambalajlanmasına kadar olan süreçleri öğreniyor. Bu yıl da Temmuz-Ağustos aylarında yapılacak fındık hasat şenliği için çok sayıda ülkeden turist sıraya girdi.   
'HASAT ŞENLİĞİ ÇOK POPÜLER'
Fındığı katma değeri yüksek bir ürün haline getirmek için marka çalışması yaptıklarını söyleyen Seyyare Sungur, "Leyla'yı Mecnun'la yani fındığı çikolatayla buluşturduk. Bununla da yetinmedik ve fındığın hasat şenliğini yaptık. Yaz geldiğinde nasıl fındık için köylerimize gidip, fındık hazırlıklarını yapıyorsak bunu Karadenizli olmayan, fındığı tanımayan insanlara da yaşattık. Gelen insanları ilk önce güzel bir köy kahvaltısıyla işe hazırlarken onlara gastronomimizi de anlattık. Daha sonrasında bahçeye indik. Bu yıl yeniden fındık hasat şenliği yapacağız" dedi.
Bu yıl düzenleyecekleri hasat şenliğine ilginin çok olduğunu söyleyen Seyyare Sungur, "Amerika'dan gelecek grupları ağırlayacağız. Bizim üretim aşamalarında hazırladığımız videolar oralara kadar ulaştı. Hasat şenlikleri çok popüler olmaya başladı. Trabzon'un en önemli ürünü fındık. Gelen insanlar fındığı nasıl toplayabiliriz diye sırf o kıyafetleri giyinebilmek, o masaya oturabilmek için bile başvuru yapmaya başladı. 20'şerli gruplar halinde misafirleri ağırlayacağız. Herkes bu işin keyfine varacak" dedi.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:01 Kaynak: DHA
Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini trafik müdürüne şikayet etti: Elmasını dışarı attı 81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı Yunan generalin Türkiye talebi kabul görülmeyince istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:07:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fındıkta tarım turizmi için Türkiye'ye geliyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]