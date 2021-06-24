Fındıkta Verim Sulama Sistemleri ile Artacak - Son Dakika

Fındıkta verim ve kalite artışı için çalışmalar sürüyor. Son verilere göre doğru sulamanın fındıkta verim artışına katkı sağlandığı tespit edildi. Öyle ki sulama sistemlerinin kullanıldığı örnek bahçelerde verim dekar başı 400 kilograma kadar ulaşıyor. Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden olan fındıkta verim artışı için çalışmalar sürüyor.

O çalışmalardan birisi de sulama sistemleri. Su ihtiyacını yağmurla karşılayan fındıkta verim ve kalitenin artması için uygun olan yerlere sulama sistemi kurulacak.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sulama sistemleri kurduğu örnek bahçelerde verim dekar başı 400 kiloya kadar ulaşıyor.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali İslam sulama ve gübrelemenin önemine değindi. "12 aylık yağış rejimini düşündüğümüz zaman bölgemiz haziran ve temmuzda genellikle daha az yağış almaktadır. Fındık bitkisi de bu zamanda daha fazla suya ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple fındığın ihtiyaç duyduğu su miktarının yağışlarla karşılanmayan kısmının sulamayla birlikte bitkiye verilmesi önem arz etmektedir. Fındıkta yüksek verim ve kalite elde etmek istiyorsak sulama ve gübrelemeye özen gösterelim. ". dedi.

Sulama tavsiyesi veren bir diğer isim ise Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan oldu. Soydan " Karadeniz'de fındık üreticileri sulamaya dayalı bir tarım yapmıyor. Çünkü sulama bizde gerçekten zor. Su şartları, arazi yapısı, coğrafi yapı sulamaya çok müsait değil. Onun için burada haftalık. Belli zamanlarda, periyodik şekilde yağmurların yağması lazım. Bölgemiz coğrafi yapısından dolayı bütün yerlerinde sulama sistemleri yapılamıyor ama sulama sistemiyle verim alan üreticilerimiz var. Mesela dere kenarlarında ya da kuyu usulü olan bölgelerimizde, taban arazisi düz olan yerlerimizde sulama sistemini hayata geçiren üreticilerimiz var. Sulama sisteminin, hayata geçirildiği yerlerde çok faydası olduğunu görüyoruz. Çünkü fındıkta hem dekar başı verim hem kalite hem de dolgunluk oranı muhakkak artıyor. " ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındıkta hasat sezonuna yaklaşık 7 hafta kaldı. ordu fındık sulama sistem karadeniz verim artış