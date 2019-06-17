Fındıkta verim ve kalitenin artırılması isteği

Giresun
Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, fındık üretimi yapan ülkelerle rekabet edebilmek için verimlilik ve kalitenin artırılması gerektiğini söyledi.
Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, külleme hastalığı ile zararlıların fındıkta verim ve kalite sorununun artmasına yol açtığını belirtti.
Hastalıklar ve zararlılara karşı zirai mücadelenin önemine dikkati çeken Bölük, çiftçilerden mutlaka bahçelerinde gereken ilaçlamayı yapmalarını istedi.
Bölük, fındık üretimi yapan ülkelerle rekabet edebilmek için verimlilik ve kalitenin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Dönüm başına 70-80 kilogram olan fındık veriminin 200 kilogram civarında olması gerekir. Biz diğer ülkelerle üretim bakımından rekabet edelim ki bu üründeki liderliğimizi kaybetmeyelim." dedi. Türkiye
'nin fındıktaki liderliğinin yüzde 75-80'lerden 60'lara indiğini savunan Bölük, şunları kaydetti:
"Verimlilik kaybı sürerse bu oran yüzde 50'lerin altına iner. Dünyada başka ülkeler fındık dikiyor, biz dikili alanımız yeterli olmasına rağmen yeterli ürünü alamıyoruz. Bu bizim fındık ticaretimizin önündeki en büyük engel. Yani yeterli ürün yok, kaliteli ürün yok ve verimlilik yok. Bu üç problemi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yoksa fındığın geleceği çok parlak gözükmüyor."