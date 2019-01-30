Trabzon
Ticaret Borsası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" kapsamında oluşturulan fındık bahçelerinde budama işlemi yapıldı. Ortahisar
ilçesine bağlı Karakaya
Mahallesi'nde oluşturulan fındık bahçesindeki budama işlemine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında oluşturulan bahçelerde budama işlemini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Gülbay, 2014 yılında oluşturulan bahçelerde öncelikle yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçların sökülerek yerine genç fidanların dikildiğini aktardı.
Budama yaparken fındıkların çok sık olmasından ziyade daha az dal ile daha fazla verim yapacak şekilde fidanlara şekil vermeye özen gösterdiklerini dile getiren Gülbay, hem fındıktaki dane sayının fazlalığı ve içinin dolgun olmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Bahçelerde gübreleme ve ilaçlama işlemlerinin müdürlük personellerince takip edildiğini belirten Gülbay, vatandaşların budama konusunda bilgi almasını istedi.
Gülbay, 3 yılda yaklaşık bin üreticiye halk eğitim merkezlerinde 5 gün süren eğitimler sonunda sertifika verildiğini aktardı.
Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da oluşturulan fındık bahçeleriyle verim ve kaliteyi artırmayı amaçladıklarını söyledi.
Vatandaşların geleneksel fındık üretiminin yanında artık bilimsel ve teknik fındık üretimine geçmelerini sağlamayı hedeflediklerini aktaran Ergan, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız artık bu türlü budamaları yapmazsa eski bahçelerinden gerekli verimi alamayacağız. Trabzon'da 65 bin hektar dikili alanımız var ve 35 bin ton ürün alıyoruz. Bu yeni tekniklerle beraber bahçelerimizi oluşturur ve bu budamaları yaparsak verimi ve kaliteyi artıracağız. Eski bahçelerde asit oranları da yüksek oluyor. Kalite ve verim düşük oluyor. Bizim gayemiz hem verimi hem de kaliteyi artırmak. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımızı bilinçlendiririz ve bu güzel bahçeleri yapmanın gayreti içerisinde oluruz."