Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından düzenlenen "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" kapsamında fındık üreticilerine verim ve kaliteyi artırmaya yönelik bilgilendirme yapıldı.



Giresun Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin, fındık üreticilerine kaliteyi ve verimi artırmaya yönelik bir sunum yaparken TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan yaptıkları konuşmada bu tür organizasyonları zaman zaman düzenlediklerine işaret etti.



İlk olarak söz alan TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, 2003 yılında başlatılan projenin artık meyvelerini vermeye başladığını ifade ederek "2003 yılında başlattığımız projede artık meyvelerini alma aşamasına geldik. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu tür uygulamalarımız yoğun şekilde devam edecek. Bunun yanında Sivil Toplum Örgütlerinin bu konuya aynı hassasiyetle yaklaşmasını, sizlerin de yeniden tesis edeceğiniz bahçelerden çevrenize bu tür yöntemle üretim modeline geçilmesini yardımcı olacağınıza inancım tam" dedi.



"Trabzon'da hedefimiz 100 milyon ton fındık üretimi "



TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, Trabzon'da geçen yıl yaklaşık 62 bin hektar alandan 33 bin ton fındık üretimi yapıldığına dikkat çekerek bu miktarın artırılması gerektiğini söyledi.



Bu tür çalışmaların müstahsillere ulaştırıldığı zaman Trabzon'da yıllık üretiminin 100 milyon ton olabileceğini kaydeden Ergan, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi kapsamında yapmış olduğumuz bu aktivitelere devam edeceğiz. Trabzon'da geçen yıl 60-62 bin hektar alandan almış olduğumuz fındık 33 bin ton. Yani dönümüne ortalama 50 kilo. Biz fındık tarımı yapacaksak bunu biliyoruz, kültürümüz de var. 50 kilo ile fındıkçılık olmaz. Biz diyoruz ki dönüm 300 kilo ve üzeri olmalı. Yani en az 300 kilo. Eğer fındık üretimi yapacaksak bu üretim modeline geçmemiz gerekir. Bu verimi artırmak için aynı zamanda kültürümüzün yanında, bilimsel ve teknolojik üretime geçmek zorunda olacağız. Bu çalışmaları tüm müstahsillilerimize ulaştırdığımız zaman Trabzon belki de 100 milyon ton fındık üretecek" diye konuştu.



Daha sonra Giresun Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin fındık üreticilerine verim ve kalitenin nasıl artırılacağına yönelik bir sunum yaptı. - TRABZON