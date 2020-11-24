'Fındıkta Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması' projesi - Son Dakika

Bartın'da 'Fındıkta Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması' projesi kapsamında 40 fındık bahçesinde eğitim düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, projeye başladıkları ekim ayından bu yana 40 bahçede eğitimleri tamamladıklarını, önümüzdeki 3 ay içerisinde de hedefleri olan 74 bahçe sayısına ulaşacaklarını belirtti.

Amaçlarının bahçe sahibi üreticilerin arzu ettikleri verim ve kaliteye ulaşabilmeleri olduğunu ifade eden Önder, şunları kaydetti:

"Tekniğine uygun budama, filiz alma, toprak numunesi alımı ve gübreleme, bitki koruma uygulamaları ve diğer kültürel uygulamaları 2 yıl boyunca aralıksız takip ederek ilimizde yeni bir nefes getireceğini düşündüğümüz ve ilimizin fındık üreticileri için görsel ve hedef teşkil edecek örnek bahçeleri tamamlayacağız. Bizim kaybedecek zamanımız yok, üretmeye ve birim alanda verimi artırıcı çalışmalara soluksuz devam ediyoruz."