Son Dakika Haberleri: Fındıkta yüksek fiyat beklentisi
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Fındıkta yüksek fiyat beklentisi

26 dakika önce

Alaplı Ziraat odası Başkanı Şeref Türkoğlu, "Üreticinin alın terinin karşılığını alması için uğraşıyoruz.

Fındıkta yüksek fiyat beklentisi, System.String[]
Alaplı Ziraat odası Başkanı Şeref Türkoğlu, "Üreticinin alın terinin karşılığını alması için uğraşıyoruz. Eğer, fındık değerini bulursa, durağanlaşan ekonomi de biraz canlılık kazanır." dedi.
Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık ortalama 10 bin ton fındık rekoltesine sahip olan ilçede rekoltenin bu yıl yüzde 30 civarında artmasının beklendiğini söyledi.
Tarım Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) teknik ekiplerinin rekolte tahmin araştırmasının tamamladığını ancak henüz sonucun açıklanmadığını ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:
"TMO fındık alımı yapar da iyi bir taban fiyat belirlerse, piyasa fiyatları da TMO'nun alım fiyatlarına göre şekillenir. Dolayısıyla fındık üreticisi piyasaya ezdirilmemiş olur. Doğu Karadeniz'de rekolte durumu da tabii fındık fiyatları açısından belirleyici olacak. Eğer, rekolte Doğu Karadeniz'de de yüksek olursa, fındık taban fiyatları istediğimiz rakamlara ulaşmayabilir. Aldığımız bilgiler, Doğu Karadeniz'de de rekoltenin yüksek olduğu şeklinde. İnşallah, arza karşılık talep yüksek olur da ürünümüz istediğimiz rakamlara ulaşır hem bizim bölgemizdeki hem de Doğu Karadeniz'deki üreticiler mutlu olur. İnşallah, ihracata bağlı olarak talep de artar ve artan rekolte fiyat düşüşüne sebep olmaz. Üreticinin alın terinin karşılığını alması için uğraşıyoruz. Eğer, fındık değerini bulursa, durağanlaşan ekonomi de biraz canlılık kazanır."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:51 Kaynak: AA
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