Fındıkta zirai don tespiti için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Fındıkta zirai don tespiti için çalışma başlatıldı

22.03.2021 13:30
Fındıkta zirai don tespiti için çalışma başlatıldı, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde şubat ayı sonu ve mart ayı içerisinde orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) yetkilileri zirai don tespiti için sahaya indi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde şubat ayı sonu ve mart ayı içerisinde orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) yetkilileri zirai don tespiti için sahaya indi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2021 yılında 61 bin adet tarım sigortası poliçesi düzenlenirken, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından 34 bin zirai don ihbarında bulunulduğu belirtildi.

TARSİM Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgide, " Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin illerine hizmet veren TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı sezonu için 61 bin adet bitkisel Ürün Sigorta poliçesi düzenledi. 18-22 Şubat tarihleri arasında etkili olan düşük sıcaklıklar sonrasında, fındık ürününde orta şiddette hasar meydana geldi. Giresun, Ordu ve Trabzon illerindeki sigortalı üreticilerden, fındık ürünü için zirai don ilk sırada olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü 34 bin adedin üzerinde hasar ihbarı alındı. Alınan ihbarları takiben, bölgedeki hasar tespit çalışmaları başladı ve halen 200 tarım eksperiyle devam ediyor. Yapılan ilk incelemelerde üründeki gelişimin rakım faktörü ve yöneye bağlı olarak homojen olmadığı ve farklılıklar gösterdiği, bu durumun da fındık ürününün zirai don hadisesinden etkilenme düzeyini değiştirdiği gözlemlendi. Bu doğrultuda, Giresun ve Ordu illerinde fenolojik gelişimi ileri evrede olan bahçelerdeki ürünlerde hasar tespit edilirken, diğer illerdeki etkilenmenin daha düşük oranda olduğu belirlendi. 14 bin adede yakın ihbarın kesin ekspertiz işlemleri tamamlanırken, diğer ihbarlara ait ekspertiz süreci de devam ediyor. Kısa zamanda sonuçlandırılması ve dosya işlemlerinin ardından sigortalı üreticilerimize tazminat ödemelerinin gerçekleştirilmesi için tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" denildi.

Fındıkta zirai don kriterleri

Zirai don için üreticilerin nasıl müracaat etmeleri gerektiği ve TARSİM yetkililerinin zirai don kararı için göz önünde bulundurduğu kriterler hakkında da verilen bilgide, "Sigortalı üreticiler, poliçeyi tanzim eden yetkili sigorta acentesinden ihbarda bulunabilir. Bununla birlikte, 0850 250 82 77 numaralı IVR Hasar İhbar Hattından, Tarsim Mobil uygulamasından ya da tarsim.gov.tr üzerinden 7/24 ihbarda bulunulabilir. Hasar ihbarında bulunulması için öncelikle, üreticinin poliçenin teminatı kapsadığından ve hasarın gerçekleştiğinden emin olması gerekiyor. Fındık ürününde teminat, bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin (karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrılıp, sap oluşmasından ve ilk yaprakçıkların görülmesinden itibaren başlıyor" bilgisi verildi. - GİRESUN

Fındıkta zirai don tespiti için çalışma başlatıldı
Fındıkta zirai don tespiti için çalışma başlatıldı
Fındıkta zirai don tespiti için çalışma başlatıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi, Fındık, Tarım, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta zirai don tespiti için çalışma başlatıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç "damat" iddiası: Evladımı, kocası öldürdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca tonlarca ağırlığın altında kaldı İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca tonlarca ağırlığın altında kaldı         
15:00
Futbol yorumcusu Serhan Türk'ten Erol Bulut'a eleştiri: Derbi sonrası istifa etmesini bekledim Futbol yorumcusu Serhan Türk'ten Erol Bulut'a eleştiri: Derbi sonrası istifa etmesini bekledim         
14:49
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi         
14:25
Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu         
14:06
Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı         
13:59
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 15:16:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındıkta zirai don tespiti için çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei