Fındıktan 1 milyar 124 milyon dolar döviz girdisi - Son Dakika

Dünya fındık üretim ve ihracatında lider ülke konumunda olan Türkiye, 2020/21 fındık ihracat sezonunun Eylül 2020-Şubat 2021 döneminde 159 bin 439 ton iç fındık ihracatı yaptı. Bu ihracatın karşılığında 1 milyar 124 milyon 964 bin dolar döviz girdisi sağladı.

2019/20 sezonu aynı dönemindeki 219 bin 961 ton iç fındık ihraç edilirken karşılığında 1 milyar 435 milyon 489 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Buna göre bir önceki yıla göre fındık ihracatı miktar bazında yüzde 27,51, döviz girdisinde ise yüzde 21 oranında azaldı.

Öte yandan, Ocak-Şubat 2021 döneminde ise 52 bin 865 ton iç fındık ihraç edilirken karşılığında 392 bin 914 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Ocak-Şubat 2020 döneminde 51 bin 959 ton iç fındık ihraç edilmiş, karşılığında 345 bin 772 dolar döviz girdisi elde edilmişti.

Karadeniz Fındık Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık ihracat rakamlarını değerlendirerek, "2021 yılının ilk 2 ayında gerçekleşen fındık ihracatımız memnuniyet verici olarak değerlendirilse de sezonun ilk aylarında fındık ihracatımızdan kaynaklanan azalışın arzu edilen miktarda kapatılamadığı görülüyor. 2021 yılındaki ihracat trendinin devam edeceği, bu çerçevede sezonluk ihracat farkının kapanacağı yönündeki umudumuzu korumaya devam ediyoruz" dedi.

(Metin Akyürek/İHA)