Fındıktan 6 Ayda Yaklaşık 1 Milyar Dolarlık Gelir

Dünya fındık ihracatının yüzde 75'ini elinde bulunduran Türkiye, 2018-2019 sezonunun ilk 6 ayında 167 bin ton kabuklu fındık ihracatından 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde etti.

Dünya fındık ihracatının yüzde 75'ini elinde bulunduran Türkiye, 2018-2019 sezonunun ilk 6 ayında 167 bin ton kabuklu fındık ihracatından 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde etti.



Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 döneminde, kentali (100 kilogramı) ortalama 623 dolardan işlem gören fındık ihracatının ilk 6 aylık dönemde 167 bin 705 ton fındık ihracatı karşılığında, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.



Geçen sezonun aynı döneminde 171 bin 27 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 86 milyon 796 bin 622 dolar gelir elde edilmişti. - ORDU

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