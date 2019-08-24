Son Dakika Haberleri: FINDIKZADE'DE MİNİBÜS TRAMVAY YOLUNA GİRDİ; SEFERLER DURDU
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FINDIKZADE'DE MİNİBÜS TRAMVAY YOLUNA GİRDİ; SEFERLER DURDU

28 dakika önce

FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:15 Kaynak: DHA
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