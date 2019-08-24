fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; seferler durdu (2)
53 dakika önce
FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.
Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
Kaza nedeniyle Fındıkzade-Çapa arasındaki seferler bir süre aksadı. Bazı yolcular tramvaydan inerek yürüdü.
Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haluk Levent, çocuk istismarından gözaltına alınan kişinin tahliye edilmesine öfke kustu CHP'den, Emine Bulut'un katiline "Aslan parçası" diyen dernek başkanına dava Davutoğlu'nun "O defterleri açacaksak insan içine çıkamazlar" deyip işaret ettiği tarihte neler olmuştu? Aldığı emanet eşyalarla dükkanı dolduğu için bisiklet tamirini sokakta yapıyor