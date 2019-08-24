Son Dakika Haberleri: fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; seferler durdu (2)
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fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; seferler durdu (2)

52 dakika önce

FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; seferler durdu (2), System.String[]
FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.
Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
Kaza nedeniyle Fındıkzade-Çapa arasındaki seferler bir süre aksadı. Bazı yolcular tramvaydan inerek yürüdü.
Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan minibüs
-Bekleyen tramvay
-Yürüyenler
-Detaymar



Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
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