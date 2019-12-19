Finghin Collins İstanbul'a geliyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Finghin Collins İstanbul'a geliyor - Son Dakika Magazin

Finghin Collins İstanbul'a geliyor

6 saat önce

İsviçre'de 1999'da düzenlenen Clara Haskil Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinciliği bulunan sanatçı, Sabancı Müzesi (SSM) the Seed'de 20 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

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İsviçre'de 1999'da düzenlenen Clara Haskil Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinciliği bulunan sanatçı, Sabancı Müzesi (SSM) the Seed'de 20 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.


Collins, Beethoven'ın "Piyano Sonatı Op.10 No.1" ve "Piyano Sonatı No.23 Fa minör Op.57" eserleriyle Schubert'in "Piyano Sonatı No.22 La Majör D.959" eserlerini yorumlayacak.


Bugüne kadar 80'den fazla yabancı sanatçının 100'ün üzerinde resitaline ev sahipliği yapan İstanbul Resitalleri, 18 Ocak'ta Tchaikovsky ve ARD gibi önemli uluslararası yarışmaların ödüllü ismi çellist Alexander Chaushian'ı ağırlayacak.

İstanbul, İsviçre, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:06 
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