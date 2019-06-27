Son Dakika Haberleri: Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı sezonu açtı
Son Dakika Güncel Haber

Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı sezonu açtı

1 saat önce

Antalya'nın batı ilçelerine hizmet veren ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda sezon açıldı.

Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı sezonu açtı, System.String[]
Antalya'nın batı ilçelerine hizmet veren ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda sezon açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sarısu Kadınlar Plajı'nın ardından Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda da sezonu açtı. Finike'nin en güzel koylarından birinde yer alan Altuncan Hatun Kadınlar Plajı bu yıl da, rahat, huzurlu ve güvenli ortamıyla kadınlara konforlu hizmet sunuyor.

Finike başta olmak üzere çevre ilçelerden de ilgi gören kadınlar plajı haftanın her günü açık olacak. Kadınlar, Finike Belediyesi'nin sağladığı belediye önünden kalkan üzeri açık servis aracıyla Kadınlar Plajı'na ulaşım sağlayabiliyor. Her türlü detayın düşünüldüğü plajda 3 ahşap iskele, duş, soyunma kabinleri, WC, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane bulunuyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
antalya büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediyesi, antalya, finike, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenenler çiftinden güldüren hamilelik pozu! Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor Kansere yakalanan kadına bacağından yeni dil yapıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:35:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı sezonu açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]