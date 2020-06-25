Finike Asarönü-Alacadağ grup yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Finike Asarönü-Alacadağ grup yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesine bağlı Asarönü ve Alacadağ mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kaplıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesine bağlı Asarönü ve Alacadağ mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kaplıyor.

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerdeki asfalt ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yıllar içinde deforme olan Finike ilçesine bağlı Asarönü ve Alacadağ mahalleleri grup yolunda konforlu ulaşım için çalışma başlattı. Alt yapı ekipleri, öncelikle yolda genişletme, şarampol temizliği, büz koyma, dolgu ve sıkıştırma çalışması yaptı. Ardından asfalt ekipleri ara vermeden 8 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışmasına başladı.

Ekipler hummalı bir şekilde sathi asfalt kaplama çalışmalarına devam ederken Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi yolu inceleyerek bilgi aldı. Başkan Geyikçi, yolun daha konforlu hale geleceğini belirterek, araç güvenliği açısından da çalışmanın son derece önemli olduğunu söyledi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Finike Asarönü-Alacadağ grup yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Son Dakika

20:28 İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti 20:01 ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:05 İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:06 Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 20:55:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Finike Asarönü-Alacadağ grup yolu asfaltlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]