Bu arada, Finike Belediye Başkanlığına bir süre Belediye Meclis Üyesi Volkan Aydıner'in vekalet edeceği kaydedildi.

Bunun üzerine hastaneye gittiğini, doktorların tetkiki neticesinde bel bölgesinde kırık tespit edildiğini kaydeden Geyikçi, "Hafta sonu katıldığım programlarda şiddetli ağrı yaşadım. Tetkiklerde belimde kırık tespit edildi. Doktorumun önerisiyle bir süre istirahat edeceğim. Şu anda tedavi sürecim devam ediyor. Sağlık durumum iyiye gidiyor. kısa sürede görevimin başına döneceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Geyikçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin belinde kırık tespit edildi - Son Dakika

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