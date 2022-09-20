Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin belinde kırık tespit edildi - Son Dakika
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Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin belinde kırık tespit edildi

20.09.2022 13:48
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin belinde kırık tespit edildi

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, bel bölgesinde tespit edilen kırık nedeniyle evinde istirahat ettiğini bildirdi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, bel bölgesinde tespit edilen kırık nedeniyle evinde istirahat ettiğini bildirdi.

Geyikçi, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta geçirdiği kaza sonrası ağrılarının ifade etti.

Bunun üzerine hastaneye gittiğini, doktorların tetkiki neticesinde bel bölgesinde kırık tespit edildiğini kaydeden Geyikçi, "Hafta sonu katıldığım programlarda şiddetli ağrı yaşadım. Tetkiklerde belimde kırık tespit edildi. Doktorumun önerisiyle bir süre istirahat edeceğim. Şu anda tedavi sürecim devam ediyor. Sağlık durumum iyiye gidiyor. kısa sürede görevimin başına döneceğim." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Finike Belediye Başkanlığına bir süre Belediye Meclis Üyesi Volkan Aydıner'in vekalet edeceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Geyikçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin belinde kırık tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin belinde kırık tespit edildi - Son Dakika
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