Son Dakika Haberleri: Finike Belediyesi'ne üçüncü başkan yardımcısı ataması yapıldı
Son Dakika Güncel Finike Belediyesi'ne üçüncü başkan yardımcısı ataması yapıldı

Finike Belediyesi'ne üçüncü başkan yardımcısı ataması yapıldı

30 dakika önce

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, üçüncü başkan yardımcısı olarak İyi Parti Finike Eski İlçe Başkanı İsmet Çetin'i atadı.

Finike Belediyesi'ne üçüncü başkan yardımcısı ataması yapıldı, System.String[]

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, üçüncü başkan yardımcısı olarak İyi Parti Finike Eski İlçe Başkanı İsmet Çetin'i atadı.


Finike Belediyesi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası belediye başkanlığını kazanan Mustafa Geyikçi, üçüncü başkan yardımcısı olarak İyi Parti Finike Eski İlçe Başkanı İsmet Çetin'i atadı. Aynı zamanda emekli öğretmen olan İsmet Çetin bugün itibari ile Finike Belediyesi'nin üçüncü başkan yardımcısı olarak görevine başladı. - ANTALYA

Finike Belediyesi, Mustafa Geyikçi, İsmet Çetin, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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