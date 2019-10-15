Finike Belediyesi'ne üçüncü başkan yardımcısı ataması yapıldı
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Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, üçüncü başkan yardımcısı olarak İyi Parti Finike Eski İlçe Başkanı İsmet Çetin'i atadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, üçüncü başkan yardımcısı olarak İyi Parti Finike Eski İlçe Başkanı İsmet Çetin'i atadı.
Finike Belediyesi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası belediye başkanlığını kazanan Mustafa Geyikçi, üçüncü başkan yardımcısı olarak İyi Parti Finike Eski İlçe Başkanı İsmet Çetin'i atadı. Aynı zamanda emekli öğretmen olan İsmet Çetin bugün itibari ile Finike Belediyesi'nin üçüncü başkan yardımcısı olarak görevine başladı. - ANTALYA
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