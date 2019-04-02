Son Dakika Haberleri: Finike'de 17 Sandıkta Tekrar Sayım Yapılacak

Finike'de 17 Sandıkta Tekrar Sayım Yapılacak

1 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim sonuçlarına yaptığı itiraz sonucu 17 sandıkta tekrar sayım yapılmasına karar verildi.

Finike'de 17 Sandıkta Tekrar Sayım Yapılacak, System.String[]
Antalya'nın Finike ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim sonuçlarına yaptığı itiraz sonucu 17 sandıkta tekrar sayım yapılmasına karar verildi. Antalya'da yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu'nun resmi olmayan rakamlara göre 77 oy fark ile seçimi geride tamamladığı Finike'de, MHP'nin bugün yaptığı itirazlar sonucu Antalya İl Seçim Kurulu tarafından 17 sandıkta tekrar sayım yapılmasına karar verildi. İptal edilen oy sayısının 1483 olduğu ilçede sayım işleminin yarın sabah başlayacağı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:56 Kaynak: İHA

Antalya, MHP, Finike, Güncel
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