Son Dakika Haberleri: Finike'de 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
Son Dakika Güncel Finike'de 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Finike'de 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

6 saat önce

İlçe ziyaretleri kapsamında muhtarlarla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taleplere hızla çözüm üretiyor.

Finike'de 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü, System.String[]

İlçe ziyaretleri kapsamında muhtarlarla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taleplere hızla çözüm üretiyor. Finike ziyaretinde Kale Mahalle Muhtarı Tahsin Ulutaş'ın su basıncının az olmasıyla ilgili talebi, Başkan Böcek'in talimatıyla Kale ve Eski mahallelerinin içme suyu sorunu çözüldü.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Finike'de içme suyunda sıkıntı yaşayan Kale ve Eski Mahalle muhtarlarına verdiği söz üzerine ASAT Finike ekipleri harekete geçti. Ekipler iki mahallede zayıf, yıpranmış ve yetersiz şebeke hatlarını yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kale ve Eski mahallelerinde özellikle yazın yaşanan sorunu, ASAT ekipleri döşediği 2.2 kilometrelik yeni içme suyu hattı ile tamamen ortadan kalktı.


Kale Mahalle Muhtarı Tahsin Ulutaş, çalışmaların hızla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhittin Başkan verdiği sözü tuttu. Allah ondan razı olsun. ASAT ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimiz de çalışmalardan son derece memnun" ifadelerinde bulundu.


Eski Mahalle Muhtarı Veli Özlü de "Mahallemiz yüksek kesimde kaldığı için basınç yetersizliğinden suyumuz az geliyordu. Muhittin Başkan talebimizi hemen yerine getirdi. Şahsım ve mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Finike, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
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