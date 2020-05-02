Finike'de 5 mahallede kanalizasyon çalışması başlayacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike merkezde kanalizasyon alt yapısı eksik olan 5 mahalle için harekete geçti. Kum, İskele, Karşıyaka, Kale ve Kızılca mahallelerinde proje öncesi zemin etüdü gerçekleştirildi.



Antalya merkez ve ilçelerinde kanalizasyon alt yapısındaki eksikleri tamamlamak için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Finike'nin Kum, İskele, Karşıyaka, Kale ve Kızılca mahallelerini de kanalizasyon alt yapısına bağlamak için düğmeye bastı.



Kum, İskele, Karşıyaka, Kale ve Kızılca mahallelerinde yapılacak kanalizasyon çalışmaları öncesinde Finike ASAT Şube Müdürlüğü zemin suyu etüdü yaptı. Yaklaşık 10 noktada 3-4 metreye kadar kazı yapılarak zemin suyu ölçümü gerçekleştirdi. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından zemin etüdünden çıkan sonuçlar doğrultusunda Kum, İskele, Karşıyaka, Kale ve Kızılca mahalleleri için kanalizasyon projesi hazırlanacak. Kanalizasyon hattı çalışmalarının Eylül ayı gibi başlaması planlanıyor. - ANTALYA