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Finike'de 77 araç 67 motosiklete 79 bin TL ceza - Son Dakika

Finike'de 77 araç 67 motosiklete 79 bin TL ceza

28.09.2021 15:25
Finike'de 77 araç 67 motosiklete 79 bin TL ceza, System.String[]

Antalya'nın Finike ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Hafta boyunca gerçekleşen denetimlerde 77 araç 67 motosiklete toplamda 79 bin 4 TL idari para cezası uygulanırken vatandaşlara GBT kontrolü yapıldı.

Polis ekipleri tarafından hafta boyu devam eden denetimlerde toplamda 421 araç sorgulandı, bin 374 vatandaşın kimlik ve GBT kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 77 araca ve 67 adet motosiklete toplam 79 bin 4 TL cezai işlem uygulandı. Yol kontrollerini sürdüren ekipler, 5 sürücü belgesine el koydu. Yakalaması bulunan 2 araç otoparka çekildi. 7 araçta trafikten menedildi. Yol uygulamaları sırasında özellikle öğrenci servislerine emniyet kemeri konusunda sürücüleri ikaz ederek, her araç sürücüsüne genel trafik kuralları hakkında kısa bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Finike'de 77 araç 67 motosiklete 79 bin TL ceza
Finike'de 77 araç 67 motosiklete 79 bin TL ceza
Finike'de 77 araç 67 motosiklete 79 bin TL ceza
Finike'de 77 araç 67 motosiklete 79 bin TL ceza

Türk Lirası, Antalya, Tragger, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Finike'de 77 araç 67 motosiklete 79 bin TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finike'de 77 araç 67 motosiklete 79 bin TL ceza - Son Dakika
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