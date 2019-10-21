Son Dakika Haberleri: Finike'de Akdeniz Bulvarı'na durak monte edildi
Son Dakika Güncel Finike'de Akdeniz Bulvarı'na durak monte edildi

Finike'de Akdeniz Bulvarı'na durak monte edildi

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Hasyurt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların durak talebini anında yerine getirdi.

Finike'de Akdeniz Bulvarı'na durak monte edildi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Hasyurt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların durak talebini anında yerine getirdi.


Hasyurt sakinleri, Finike Bulvarı üzerinde Kumluca'ya giden yönde durakları olmadığı için yazın sıcakta, kışın ise yağmurda sorun yaşadıklarını belirterek durak talebini Hasyurt Mahalle Muhtarı Uğur Kaplan ile paylaştı. Muhtar Kaplan da bu talebi Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi'ne iletti. Vatandaşların can güvenliği açısından talebe hızla olumlu yanıt veren Büyükşehir Belediyesi, Finike Akdeniz Bulvarı D400 Karayolu üzeri Kumluca


istikametine durak monte etti. Mahalle halkı, talebe hemen yanıt verip yerine getiren Büyükşehir Belediye'sine teşekkür etti. - ANTALYA

Akdeniz, Hasyurt, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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