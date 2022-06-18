Finike'de Alakır çayında temizlik çalışması başlatıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde 62 kilometre uzunluğundaki Alakır çayında temizlik çalışması başlatıldı.

DSİ 133. Finike Şube Müdürü Mehmet Şen, yaptığı açıklamada, Alakır çayının su kaynağını Beydağlarından aldığını belirterek, kışın çiftçileri sel sularından korumak için yazdan temizlik çalışması başlattıklarını ifade etti.

Çalışmaların DSİ olarak sürdürüldüğünü aktaran Şen, "Finike, Kumluca, Demre ve Kaş bölgelerindeki bize ait kanallar ve çayları temizlemek uzun zaman alacağından kış hazırlıklarına şimdiden başladık. Alakır çayında birçok yeşeren ağaçlarla birlikte çaydan gelen bazı atıklar suyun akışını değiştirmektedir. Bu nedenle temizliğe biraz erken başladık." diye konuştu.