Finike'de atık lastikler geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de son bir hafta içerisinde 2 ton lastik topladı. Lastikler tekrar ekonomiye kazandırılması için geri dönüşüm tesislerine gönderildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre dostu çalışmalarını sürdürüyor. Doğaya ve çevreye saygılı belediyecilik anlayışı ile özellikle atıkların geri dönüşümü konusunda titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Finike Hizmet Birimi, kirlilikle mücadele, atıkların geri dönüşümü ve doğal kaynakların korunması amacı ile son bir hafta içerisinde yaklaşık 2 ton atık lastik topladı. Ekipler, ömrünü tamamlanmış ve kirlilik oluşturan lastiklerin tümünü ekonomiye kazandırmak için geri dönüşüm tesislerine gönderdi. Bu çevreci çalışmayla aynı zamanda sinekle mücadelede larva oluşumunu engellenmesi de amaçlıyor. - ANTALYA