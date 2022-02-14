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Finike'de bilinçli sürücülere plaket verildi - Son Dakika

Finike'de bilinçli sürücülere plaket verildi

14.02.2022 16:21
Finike'de bilinçli sürücülere plaket verildi

Finike ilçesinde son 5 yılda ceza yememiş ve trafik kazasına karışmamış sürücüler plaketle ödüllendirildi.

Finike ilçesinde son 5 yılda ceza yememiş ve trafik kazasına karışmamış sürücüler plaketle ödüllendirildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda ilk önce "Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda belirtilen hedefler doğrultusunda 2021 yılı trafik değerlendirmesi yapıldı. Daha sonra ise bilinçli ve duyarlı sürücüler Ayşe Evren Çetiner, Ramazan Akın ve Ramazan Kansu'ya plaket verildi.

Sürücüler plaketlerini Finike Kaymakamı Zafer Sağ'dan aldı.

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Jandarma, Hisarcık, Finike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finike'de bilinçli sürücülere plaket verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finike'de bilinçli sürücülere plaket verildi - Son Dakika
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