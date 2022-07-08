Finike'de camilerde Kur'an-ı Kerim kursları başladı - Son Dakika
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Finike'de camilerde Kur'an-ı Kerim kursları başladı

08.07.2022 11:49
Finike'de camilerde Kur'an-ı Kerim kursları başladı

Finike Müftüsü Hasan Kırkan, ilçedeki camilerde Kur'an-ı Kerim kurslarının başladığını bildirdi.

Finike Müftüsü Hasan Kırkan, ilçedeki camilerde Kur'an-ı Kerim kurslarının başladığını bildirdi.

Kırkan, yaptığı açıklamada, kurslara bin 413 öğrencinin katıldığını belirtti.

Küresel salgın döneminde kursa katılamayan öğrencilerin, 2 yıl aradan sonra kurslara yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Kırkan, "Öğrencilerimiz ile camilerimiz çiçek açtı. Cami hocalarımız özenle ilim vermek için gayret gösteriyorlar. Hatta camiye teşvik için her gün öğrencilere kendi imkanları veya hayırseverlerin desteğiyle ikramlarda bulunuyorlar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike'de camilerde Kur'an-ı Kerim kursları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de camilerde Kur'an-ı Kerim kursları başladı - Son Dakika
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