Finike'de deprem master planı görüşüldü - Son Dakika

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, beraberindeki İMO Finike Temsilcisi Bahadır Cenk Gündoğdu ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret ederek, 'Deprem Master Planı' üzerinde görüş alış verişinde bulundu.



Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, kendisini makamında ziyaret eden TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, beraberindeki İMO Finike Temsilcisi Bahadır Cenk Gündoğdu ile ilçedeki deprem risklerini masaya yatırdı. Bölgenin deprem master planı hakkında görüş alış verişinde bulunulan toplantı sonrası TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, "Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi'nin konuya ilişkin ne kadar duyarlı ve bilgili olduğuna şahit olduk. Bu durum bizim için çok sevindirici. İş birliğimizle birlikte yapacağımız çalışmalarda yanımızda olduğu mesajı verdi. Oda olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.



"Finike 1'inci derecede deprem bölgesi"



Ziyaretin ardından Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Geçtiğimiz haftalarda Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından, yanlış uygulamaların ne kadar büyük risk taşıdığı ortaya çıkmış ve depremin yıktığı yapılarda görülen can kayıpları büyük üzüntüye neden olmuştur" diye konuştu. Depremlerle yaşamanın gündemin dışına itilemeyeceğini vurgulayan Başkan Mustafa Geyikçi, Finike'nin 1999 yılı sonrası 4'üncü dereceden 1'inci derecede deprem bölgesine alındığını hatırlatarak, "Bölgemiz l'inci derece deprem bölgesi ilan edildi. Bu nedenle deprem master planı oluşturmak için ve yapılacak çalışmalara elimizden gelen desteği vereceğiz" diye belirtti. - ANTALYA