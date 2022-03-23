Finike'de down sendromlulara yönelik temsili askerlik töreni - Son Dakika
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Finike'de down sendromlulara yönelik temsili askerlik töreni

23.03.2022 13:34
Finike'de down sendromlulara yönelik temsili askerlik töreni

Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca, engellilere yönelik temsili tören düzenlendi.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca, engellilere yönelik temsili tören düzenlendi.

"21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında ilçede yaşayan özel bireyler için etkinlik gerçekleştirildi.

Programda, özel bireylere askerlik yemini yaptırıldı, bazı jandarma görevleri yerine getirildi.

Komutanlıkta nöbet tutan özel bireyler, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına huzur ve asayiş uygulamasına katıldı, yol kontrolü ve kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.

Finike Jandarma Komutanlığı bölgesinde ikamet eden üç özel bireye hizmet belgeleri verildi.

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Hisarcık, Jandarma, 21 Mart, Finike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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