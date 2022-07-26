Denetimde 350 araç sorgusu yapıldı. Yaya öncelikli yol, kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask kullanımı, cep telefonu ve diğer kural ihlallerini yapan 65 sürücüye toplamda 36 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca 14 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Finike'de dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

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