Finike'de fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finike'de fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı - Son Dakika

Finike'de fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı

6 saat önce

ANTALYA'nın Finike ilçesinde jandarmanın operasyonunda fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 5 kadın kurtarılırken, 2 erkek şüpheli tutuklandı.

Finike'de fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı, System.String[]

ANTALYA'nın Finike ilçesinde jandarmanın operasyonunda fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 5 kadın kurtarılırken, 2 erkek şüpheli tutuklandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş yaptırdıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin araştırma ve takibiyle E.A. ve A.S. adlı şüphelilerin Türkiye'ye getirdiği yabancı uyruklu kadınları, Finike'de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhşa zorladıkları tespit edildi.İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından söz konusu adrese düzenlenen baskın sonucunda 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere yabancı uyruklu 5 kadın fuhuş batağından kurtarıldı. Zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen ve gözaltına alınan E.A. ve A.S. ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi
6 aylık hamile Alex Morgan'ın yaptığı antrenman sosyal medyanın gündemine oturdu Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
17:33 Arnavutköy'de ağaç yola devrilrdi - Son Dakika
17:33 Bakırköy'deki dehşetin avm kamerasına yansıyan yeni görüntüsü - Son Dakika
17:33 Sultanbeyli'de okulun rögarı taştı; derslere ara verildi - Son Dakika
17:31 BAKIRKÖY'DEKİ DEHŞETİN AVM KAMERASINA YANSIYAN YENİ GÖRÜNTÜSÜ - Son Dakika
17:26 Muş Belediyesinde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:37:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Finike'de fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]