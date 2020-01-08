Finike'de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Finike'de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı - Son Dakika

Finike'de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı

6 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda kurtarılan 5 kadından Gürcistan uyruklu M.K'da frengi(bel soğukluğu) hastalığı olduğu tespit edildi.

Finike'de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı, System.String[]

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda kurtarılan 5 kadından Gürcistan uyruklu M.K'da frengi(bel soğukluğu) hastalığı olduğu tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak günü Finike ilçesinde yapılan fuhuş operasyonun ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine götürülen 4 Gürcistan ve 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 5 kadının sağlık kontrolü yapıldı. Yapılan sağlık tetkiklerin sonucunda 9 Kasım tarihinde otele giriş yaptığı belirlenen Gürcistan uyruklu M.K.'de frengi hastalığı olduğu tespit edildi. Finike ilçesi ve çevresinde bu kadınla cinsel birliktelik yaşayanların sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiği bildirildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.A. ve A.S.'nın Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, Finike'de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhuşa zorladıkları tespit edildi.


Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ekiplerce söz konusu adrese baskın düzenlendi. 4 Gürcistan, 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın fuhuştan kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Gürcistan, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar
Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
20:09 Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu - Son Dakika Haber
19:52 ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz - Son Dakika Haber
19:49 'Veri gizliliği savaşı' alevleniyor mu? : FBI, Apple'dan iki iPhone'un kilidini açmasını istedi - Son Dakika Haber
19:44 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika Haber
19:40 İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 20:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Finike'de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]