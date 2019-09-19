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Finike'de Gaziler Günü kutlandı

16 dakika önce

Finike'de 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Yunuslu Park'ta bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Finike'de Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Finike'de 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Yunuslu Park'ta bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.


19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Astsubay Cavuş Necati Polat günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, " Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandırıldığı bir gündür. Milletimizin vatan icin toprağa düşmüş, vatanı için kanını akıtmış hayatının bağrında vatan, bayrak demiş. Elini, kolunu, bacagını, gözünü ülkesine ve milletine helal etmiş Mehmetçiklerimize vefa günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü: bu aziz vatana canını adayan kahramanlar günüdür" dedi.


Tören ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ve ilçe protokolünün gaziler ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - ANTALYA

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
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