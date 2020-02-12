Finike'de genel cerrahi uzmanı göreve başladı - Son Dakika

Finike Devlet Hastanesinin kadrosuna yeni katılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türkay Belen, hasta kabulüne başladı.



2006 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Op. Dr. Türkay Belen, Yüksekova Devlet Hastanesinde 1 yıl görev yaptı. Cerrahi ihtisasını 2013 yılında İstanbul Üniversitesinde tamamlayıp, Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak İnebolu Devlet Hastanesine atanan Belen, burada 2 yıl çalıştıktan sonra 2017 yılı içerisinde Almanya'da "Heildelberg Universty Observership"de Minimal İnvaziv Cerrahi ve Obezite Cerrahisi üzerine gözlemci olarak görev yaptı. 2017-2019 yılları arasında özel hastanede çalışan Türkay Bey 2019 yılı Açıktan Atama ile Finike Devlet Hastanesine atandı. - ANTALYA