Gökdemir, öğrencilerden ve vatandaşlardan farklı alanlarda talep gelirse onları da değerlendirebileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Finike'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaz okulu açılacak - Son Dakika

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