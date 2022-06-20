Finike'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaz okulu açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Finike'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaz okulu açılacak

20.06.2022 10:11
Finike'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaz okulu açılacak

Finike ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli branşlarda yaz okulu açılacak.

Finike ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli branşlarda yaz okulu açılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, yaptığı açıklamada, yaz okulu için kayıtların 24 Haziran'da başlayacağını bildirdi.

Spor, halk oyunları, müzik, görsel sanatlar, kişisel gelişim, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil, oryantiring, robotik kodlama, eğlenceli bilimsel deneyler, çocuklar için felsefe, model uçak yapımı, bilgisayar ve mutfak sanatları branşlarında kurslar düzenleneceğini belirten Gökdemir, yaz okulun 27 Haziran-26 Ağustos döneminde açık kalacağını kaydetti.

Gökdemir, öğrencilerden ve vatandaşlardan farklı alanlarda talep gelirse onları da değerlendirebileceklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Finike'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı Finike'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı Sivas'ta karne heyecanı Sivas'ta karne heyecanı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaz okulu açılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:20 Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 16:08:25. #1.12#
SON DAKİKA: Finike'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaz okulu açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement