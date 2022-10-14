FİNİKE'DE HİCAZ NARI HASADI BAŞLADI

Antalya'nın Finike ilçesinde 11 bin dekar alanda üretimi yapılan hicaz narı hasadı başladı.

Finike'de, 1980 yılından bu yana üretimi yaygınlaşarak devam eden hicaz narının ekim ayı ikinci haftası itibarıyla hasat sezonu başladı. Ağırlıklı olarak köylerde olmak üzere ilçe genelinde yaklaşık 11 bin dekar alanda hicaz narı üretimi yapılıyor. Hasat yapılan bahçeleri ziyaret ederek ürünlerin kalitesini yerinde inceleyen Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, yağışın az olması sebebiyle bazı bahçelerde, nar boyunun ufak olduğunu ancak kalitesinin çok yüksek olduğunu söyledi. Fiyatların kalitesine göre 7- 10 lira civarında olduğunu belirten Halil Sarıçobanoğlu, Finike'de 2022 yılı nar sezonu başlamış bulunmaktadır. Finike portakalı gibi Finike hicaz narı da ticari bir marka olacaktır. Finike genelinde özellikle köylerimizde olmak üzere 11 bin dekar alanda 33 bin ton civarında hasat beklemekteyiz. Fiyatlar narın kalitesine göre 7 ile 10 lira arasında değişmektedir. Şu anda kesilen narlarımızın bir kısmı iç piyasaya bir kısmı da buzhanelere konularak ihracata yönelik olarak satılacaktır. Bu yıl narlarımız çok kaliteli. Yağış biraz az olduğu için narlarımızda boy sorunu yaşadığımız bahçelerimiz var. Ama genel olarak nar kalitemiz mükemmele yakın dedi. (DHA)