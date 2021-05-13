Finike'de ilçe protokolü şehit ailelerinin bayramını kutladı - Son Dakika

Finike'de ilçe protokolü, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Zafer Sağ, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Kemal Karayaka ve Finike İlçe Müftüsü Abdürrahim Durmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailelerinin bayramını kutlayan Kaymakam Sağ ve beraberindekiler, sohbet etti.

Başkan Geyikçi, yaptığı açıklamada, bayramların milli birlik, kardeşlik ve dayanışma günleri olduğunu, bayram gününde şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve veren şehitlere minnet borçlu olduklarını ifade eden Geyikçi, "Ülke olarak insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah en kısa sürede bu zor süreci atlatacağız. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu günde şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladık." diye konuştu.