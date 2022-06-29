Finike'de "Kurban Kesim" kursu açıldı - Son Dakika
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Finike'de "Kurban Kesim" kursu açıldı

29.06.2022 14:41
Finike'de "Kurban Kesim" kursu açıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde "Kurban Kesim" kursu düzenlendi.

Antalya'nın Finike ilçesinde "Kurban Kesim" kursu düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, her yıl Kurban Bayramı öncesinde kurs düzenlediklerini, bu yılki kursa 40 kişinin kayıt yaptırdığını ifade etti.

Kursun 20 saat süreceğini ve Finike Müftülüğünden 1 din görevlisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 1 veteriner ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından eğitimlerin verileceğini vurgulayan Şimşek, başarılı olanlara sertifika verileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike'de 'Kurban Kesim' kursu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de "Kurban Kesim" kursu açıldı - Son Dakika
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