Finike'de orman yangını (2)

YANGIN KISMET KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Finike ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı. 2 helikopter gün batımına kadar yangına müdahale ederken, gece boyu orman işçileri, orman muhafaza memurları, arazözler ve su tanklarıyla alevleri kontrol altına almak için mücadele etti. Yangın söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi. Yangının olduğu bölgeye giden Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Ekipler bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.