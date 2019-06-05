Finike'de orman yangını (2)
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YANGIN KISMET KONTROL ALTINDAAntalya'nın Finike ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
YANGIN KISMET KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Finike ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı. 2 helikopter gün batımına kadar yangına müdahale ederken, gece boyu orman işçileri, orman muhafaza memurları, arazözler ve su tanklarıyla alevleri kontrol altına almak için mücadele etti. Yangın söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi. Yangının olduğu bölgeye giden Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Ekipler bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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