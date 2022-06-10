Kaymakam Sağ, özel öğrencileri denizle buluşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, bazı çocukların ilk defa tekneye bindiğini dile getirdi.

Finike Kaymakamı Zafer Sağ'ın koordinesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Finike Liman Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen tura, 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim Uygulama 3. kademe okulundan 24 özel öğrenci ile öğretmenleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Finike'de özel öğrenciler için tekne turu düzenlendi - Son Dakika

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