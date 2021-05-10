Finike'de sahilde temizlik çalışmaları yürütülüyor - Son Dakika

Finike Belediyesi ekiplerince sahilde temizleme çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, 11 kilometre uzunluğundaki sahilde, temiz bir görüntü oluşturmak amacıyla traktör ve taş toplama makinesi aldıklarını bildirdi.

Kumsal bölgelerini taşlardan ve zararlı olabileceği düşünülen şeylerden temizlediklerini anlatan Geyikçi, "İlçe olarak çok güzel ve ender bulunan bir sahil şeridine sahibiz. Sahilimizin temizlenmesi, vatandaşlarımızın sahilden en güzel şekilde faydalanmaları için geçmiş yıllarda insan gücüyle temizlik yapıyorduk. Belediye olarak bu yıl traktör ve taş temizleme makinesi aldık." diye konuştu.

Caretta carettaların yumurtlama dönemlerine de dikkat ettiklerini belirten Geyikçi, sahilde yumurta bırakılan alanlara zarar verilmemesi yönünde de titiz davrandıklarını bildirdi.