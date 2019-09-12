Son Dakika Haberleri: Finike'de yatalak kadına hasta yatağı verildi
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Finike'de yatalak kadına hasta yatağı verildi

1 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde yatalak hastaya donanımlı yatak verildi.

Finike'de yatalak kadına hasta yatağı verildi, System.String[]

Antalya'nın Finike ilçesinde yatalak hastaya donanımlı yatak verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, Finike Hizmet Birimi işbirliğiyle merkez ve kırsaldaki ihtiyaç sahipleri belirlenerek talepleri değerlendiriliyor.

Belediye ekipleri, hastalığı nedeniyle bir yıldır yatağa bağlı yaşayan Hasyurt Mahallesi'ndeki Fatma Özbek'in de yatak ihtiyacını karşıladı.

Antalya, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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