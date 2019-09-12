Finike'de yatalak kadına hasta yatağı verildi

Antalya'nın Finike ilçesinde yatalak hastaya donanımlı yatak verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, Finike Hizmet Birimi işbirliğiyle merkez ve kırsaldaki ihtiyaç sahipleri belirlenerek talepleri değerlendiriliyor.

Belediye ekipleri, hastalığı nedeniyle bir yıldır yatağa bağlı yaşayan Hasyurt Mahallesi'ndeki Fatma Özbek'in de yatak ihtiyacını karşıladı.