Finike'deki Radyofor Koyu'nda sezon hazırlığı başladı - Son Dakika

Finike ilçesinde yaz aylarında denize girilen Radyofor Koyu'nda sezon hazırlığı çalışmalarına başlanıldı.

Finike Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin güzel koylarından Radyofor Koyu'nda yeni sezon hazırlıklarına başladı. Çalışmalarda koyun genel temizliğinin yanı sıra tatilcilerin denize girip rahat zaman geçirebilecekleri alanlar yapılıyor.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Radyofor Koyu'nda yürüttükleri çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Salgın döneminde insanların büyük sıkıntılar çektiklerini, normalleşmeyle birlikte insanların rahat yaşayabilecekleri alanları inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden Geyikçi, "Finike'miz adeta cennetten bir köşe gibi. Bu eşsiz güzellikte bulunan Radyafor Koyu'muzu, yeni sezona yetiştirerek, hemşerilerimizin en iyi şekilde yararlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah koronavirüs salgını sona erer, halkımız bu sıkıntılı günlerin ardından, oluşturduğumuz sosyal donatı alanlarında güzel vakit geçirirler." diye konuştu.

???????Radyofor Koyu'nda geçmiş yıllardaki kapasiteyi arttırdıklarını vurgulayan Geyikçi, ziyaretçilerin güneşten korunabilmeleri için üstü kapalı alanlar oluşturduklarını kaydetti.