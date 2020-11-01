Finike'den depremzedelere yardım malzemesi desteği - Son Dakika

Finike'den depremzedelere yardım malzemesi desteği

Finike ilçesinde Belediyenin organizasyonuyla toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesi İzmir'e ulaştırıldı.

Finike ilçesinde Belediyenin organizasyonuyla toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesi İzmir'e ulaştırıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başlatılan yardım kampanyasıyla kısa süre gıda, su, sebze, meyve, battaniye ve yataktan oluşan yardım malzemeleri toplandı. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yardım kampanyasını anonslarla tüm mahallelerdeki vatandaşlara duyurduklarını anlattı. Toplanan malzemeleri kamyonla İzmir'e gönderdiklerini vurgulayan Geyikçi, destek olanlara teşekkür etti.

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