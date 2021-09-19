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Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz memelileri izlenmeye başlandı - Son Dakika

Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz memelileri izlenmeye başlandı

19.09.2021 10:44
Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz memelileri izlenmeye başlandı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde nesli tehdit ve tükenme altındaki deniz memelilerinin izlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde nesli tehdit ve tükenme altındaki deniz memelilerinin izlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde nesli tehdit ve tehlike altındaki balinalar ve yunusları koruma ve izleme çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi adına projeyi yürüten Prof. Dr. Bayram Öztürk yönetiminde üniversitenin araştırma gemisi R/V YUNUS-S ile bölgede kirlenmenin yanında derin deniz türlerinin de örnekler ve ilk kez 2200 metre derinlikten alındı. Mayıs ayında başlayan projenin ikinci saha çalışmalarına geçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Finike Denizaltı Dağları kaşalot ve gagalı balinalar başta olmak üzere nesli tehdit ve tehlike altında olan türlerin yaşama alanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Balinalar ve yunuslar sağlıklı denizlerin önemli bir göstergesidir. Bu nedenle kaşalot ve gagalı balina türleri için tehdit niteliğindeki her türlü etkenin ortadan kaldırılması için alanı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Bu türleri ve yaşam alanlarını korumak ülkemiz için önemli olduğu kadar dünya içinde önemlidir. Ayrıca deniz ve kara alanlarımızı arttırmak için Bakanlık olarak çaba sarf etmekteyiz. Söz konusu alanların arttırılması ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlanması hedeflenmektedir."

Prof. Dr. Bayram Öztürk ise Finike Deniz Altı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinin derin deniz biyolojik çeşitliliği, ender bulunan banklar, denizaltı dağları gibi özel ekosistemler, nesli azalan türler ve nadir ekosistemler açısından önem arz ettiğini belirtti.

Finike Denizaltı Dağları Bölgesinde soğuk su sızıntıları, hidrotermal bacalar ile bunların etrafında yaşayan nadir bentik türler Doğu Akdeniz'de biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik üretimin devamı ve besin zincirinin devam için gerekli biyolojik oluşumlar olduğunu anlatan Öztürk, "Finike Denizaltı Dağları bölgesinde yapılan bilimsel çalışmalar bölgenin yönetim planının oluşturulması, deniz memeli türlerinin korunması, gerekli tedbirlerin alınması ve ileriye dönük olarak yapılacak izleme çalışmaları için önemli bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz memelileri izlenmeye başlandı
Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz memelileri izlenmeye başlandı
Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz memelileri izlenmeye başlandı
Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz memelileri izlenmeye başlandı
Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz memelileri izlenmeye başlandı

İstanbul Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Bayram Öztürk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz memelileri izlenmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz memelileri izlenmeye başlandı - Son Dakika
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